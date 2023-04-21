Банк профинансирует строительство жилого комплекса от ФСК в Петербурге

Ее лимит – 17,3 млрд рублей. Проект предусматривает не только строительство жилья, но и создание развитой социальной инфраструктуры.

UP-квартал «Новый Московский» расположен на Московском шоссе, рядом с поселком Славянка, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Новый проект представляет собой квартальную застройку с 10 жилыми корпусами разноэтажной (до 10 этажей) высотности, коммерческими помещениями, спортивными площадками, паркингом, детским садом и школой. Общее количество квартир составит 3200, а их площадь - более 128 тысяч квадратных метров. Реализация проекта запланирована в 3 очереди, срок сдачи 1 очереди – 2 кв. 2025 года, завершение всего проекта – в 2028 году.

- Строительство качественного и доступного жилья – один из драйверов развития экономики. Особенно важно развитие таких проектов за пределами Московского региона. Проект UP-квартала - первый в портфеле ВТБ с ГК ФСК в Санкт-Петербурге, он знаменует расширение географии нашего партнерства. Рассчитываем, что это сотрудничество будет способствовать повышению качества жизни и комфорта людей, - сказал руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Роман Антощенков.

- Мы рады партнерству с банком ВТБ (ПАО), и убеждены, что благодаря совместной реализации проекта новый масштабный ЖК на Московском шоссе будет успешным и востребованным, - прокомментировал председатель совета директоров ГК ФСК в Петербурге Кирилл Крутиков.