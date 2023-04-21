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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:24

Более пяти тысяч камер видеонаблюдения установили жители Ярославской области

Устройства устанавливают в основном для безопасности
Камеры облачного наблюдения следят за территорией. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Камеры облачного наблюдения следят за территорией. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

Только за прошлый год ярославцы установили более 1 300 камер, а за первые три месяца этого года четверть жителей региона выбрали именно такие устройства, сообщили в пресс-службе «Ростелеком».

- Нередки ситуации, когда видеонаблюдение в квартире или доме становится жизненной необходимостью. В первую очередь оборудование устанавливают те, кто хочет быть спокойным за свое имущество. Также камеры используют для присмотра за пожилыми родственниками, детьми и животными, - пояснил директор филиала в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

- Я установил камеру на фасаде гаража, - рассказывает житель села Брейтово Андрей Петухов. - Намного спокойнее, когда можно присматривать за своим имуществом. Проходящие мимо видят, что есть видеонаблюдение, и это становится фактором, который может остановить злоумышленников. Происшествий, к счастью, не было. А соседи за помощью обращались: попросили посмотреть, не проходила ли мимо их потерявшаяся кошка.