В Ярославле девушка на электросамокате сбила мальчика и скрылась с места происшествия

Ездить на самокатах нужно с большой осторожностью, но многие про это забывают. Фото: Полина Вачнадзе

17 апреля под колеса электросамоката попал 12-летний мальчик, который шел по тротуару. Инцидент произошел около пяти часов вечера рядом с администрацией Дзержинского района.

Управляла самокатом девушка – она даже не остановилась, чтобы помочь упавшему ребенку. Мальчик остался лежать на тротуаре, а самокатчица поехала дальше. Пострадавшему оказали помощь в травмпункте. К счастью, серьезных травм он не получил.

Сейчас сотрудники СКР по Ярославской области устанавливают личность девушки, которая уехала с места происшествия, и все обстоятельства случившегося. Если вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете видеозаписью, сообщите дежурному следователю по номеру 8-962-209-00-08 или следователю по особо важным делам Боброву Олегу Владимировичу (в чьем производстве находится материал проверки) по телефону 8(4852)75-14-48.