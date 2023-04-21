Проект по высадке деревьев запускают экологи и сотовый оператор

Акция позволит внести свой вклад в восстановление леса. ФОТО: «РусКлиматФонд»

Высадка деревьев позволит внести свой вклад в восстановление леса на территориях, пострадавших от пожаров, насекомых-вредителей и других негативных факторов. Как отмечает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем исследовании, в условиях стремительного изменения климата ключевую роль играет именно лесовосстановление.

Принять участие в экоинициативе «Посадите дерево» можно онлайн, на сайте оператора, а также получить электронный сертификат с координатами места, где проводились посадки деревьев в рамках лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, на сайте будет опубликован фотоотчет.

В этом году команда и волонтеры будут сажать деревья в шести федеральных округах России. ФОТО: «РусКлиматФонд»

– Такие социальные проекты импонируют нашей аудитории – активным пользователям цифровых сервисов, которые не живут исключительно сегодняшним днем. Наш экологический проект по высадке деревьев соответствует этой концепции – он прост и понятен для клиента, основан на цифровом сервисе и поддерживает стремление наших клиентов быть вовлеченными в экологические инициативы за счет продуктовых решений, - отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.

Добавим, что реализует экопроект сотовая компания совместно с некоммерческой организацией «РусКлиматФонд», которая была создана для компенсации и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологических проектов и посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России. В новом сезоне команда и волонтеры будут сажать деревья в шести федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.