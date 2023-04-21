Карякинский парк в Рыбинске открыли для посетителей

На клумбах Карякинского парка уже цветут крокусы. Фото: Администрация Рыбинска

Карякинский парк в Рыбинске с 20 апреля вновь открыт для посетителей. Он проработал всю зиму и только в середине марты был закрыт для просушки почвы.

- Кусты и деревья благополучно перезимовали под снегом. Сейчас на клумбах цветут крокусы, скоро распустятся тюльпаны – 15 тысяч растений. Однолетние цветы из теплиц высадят чуть позже, когда наступит стабильное тепло, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

Сотрудники Карякинского парка уже вымыли парковые диваны, подсыпали дорожки и установили новые вазоны. Фонтан планируют запустить в начале мая, а открыть буфет – уже в пятницу.