Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных в Ярославской области

Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки 22 и 23 мая. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Министерство просвещения РФ разрешило в этом году проводить последние звонки и выпускные в традиционном очном формате.

- В целях выстраивания единого образовательного пространства в Российской Федерации рекомендуем в текущем учебном году мероприятие «Последний звонок», а также школьные выпускные мероприятия провести в единые дни во всех субъектах страны, - говорится в письме ведомства, которое поступило в департамент образования Ярославской области.

Для последних звонков рекомендована даты 22 и 23 мая, для выпускных – 23 и 24 июня.