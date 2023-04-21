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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:48

Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных в Ярославской области

В этом году праздники пройдут в очном формате
Полина Вачнадзе
Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки 22 и 23 мая.

Минпросвещения рекомендовало провести последние звонки 22 и 23 мая.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Министерство просвещения РФ разрешило в этом году проводить последние звонки и выпускные в традиционном очном формате.

- В целях выстраивания единого образовательного пространства в Российской Федерации рекомендуем в текущем учебном году мероприятие «Последний звонок», а также школьные выпускные мероприятия провести в единые дни во всех субъектах страны, - говорится в письме ведомства, которое поступило в департамент образования Ярославской области.

Для последних звонков рекомендована даты 22 и 23 мая, для выпускных – 23 и 24 июня.