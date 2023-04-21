В Ярославской области выявлены случаи заражения корью

Корь выявлена в 44 регионах России.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославской области зафиксировано два случая заболевания корью. Об этом, со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, сообщает портал Ярновости.
На сегодняшний день корь выявлена в 44 регионах России. Но, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, ограничительных мер по стране вводить не планируется, так как локальные очаги удается быстро купировать.
В Роспотребнадзоре подъем заболеваемости связывают с потоком мигрантов, которые не прививаются либо из-за религиозных соображений, или из-за кочевого образа жизни. Лучшим способом борьбы с корью сейчас является прививка. По данным Анны Поповой, привито более 30% тех, кому планировали провести иммунизацию.
Глава клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, будет ли в России эпидемия кори и у кого есть опасность ей переболеть.