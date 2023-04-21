Фирма, сорвавшая охрану четырех ярославских школ, признано недобросовестным

Фирму «Пересвет» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Частная охранная организация «Пересвет» по решению регионального УФАС, внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма сорвала охрану школ №№1, 26, 36 и 49 Ярославля.

- Исполнителю необходимо было своевременно и надлежащим образом организовать мероприятия по обеспечению внутриобъектового и пропускного режима в школах. Однако «Пересвет» к оказанию таких услуг не приступил, либо приступил на непродолжительный период времени – несколько часов в день, - сообщили в УФАС по Ярославской области.

Ненадлежащее исполнение обязанностей охранной фирмой привело к тому, что школам пришлось заключать контракты с другим ЧОП, что привело к дополнительным тратам.

На протяжении двух лет «Пересвет» не сможет принимать участие в закупках.