Международный технологический форум проходит в Рыбинске

20 и 21 апреля в Рыбинске проходит Международный технологический форум. Фото: Администрация Рыбинска

20 и 21 апреля в Рыбинске проходит Международный технологический форум. На него приехали руководители предприятий и вузов, представителя малого и среднего бизнеса. Задача – обсудить проблемы и найти точки взаимодействия промышленности страны и вузов.

- Программа форума многообразна, ориентирована на практические результаты и это достойный ответ тем вызовам, которые стоят сегодня перед нашей страной, - сказал ректор Ярославского госуниверситета имени Демидова, представитель Ярославской области в Совете Федерации сказал Александр Русаков. Собравшиеся обозначили, что перед предприятиями ОДК сегодня стоят задачи кратного увеличения производства современной инновационной техники - газотурбинных двигателей для авиации и военно-морского флота специального назначения.

По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, город сейчас активно работает над выстраиванием отношений между предприятиями и вузами.

- При этом, развивая техническое образование, нельзя забывать о гуманитарном направлении. Мы провели социологические исследования и выяснили, что пока в Рыбинске работал филиал ЯГПУ им. Ушинского, в два раза больше выпускников школ выбирали для поступления технические вузы. Сейчас мы возобновили сотрудничество с педуниверситетом. В первую очередь, будем готовить учителей физики, математики, информатики. Первая группа – 20 человек – уже набрана. Работаем над открытием полноценного филиала ЯГПУ. Потому что школьник не выберет для себя профессию инженера, если учитель не сможет зажечь в нем интерес к техническим специальностям, - подчеркнул Дмитрий Рудаков.

21 апреля, во второй день форума на базе РГАТУ пройдет молодежная дискуссионная площадка «Рыбинск университетский». Студентов, работающую молодежь, старшеклассников приглашают обсудить проекты для создания в городе комфортной среды для молодежи.