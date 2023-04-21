Парк Ярославля, отремонтированный в 2022 году, опасен для посетителей

По словам общественника, в парке все сделано из дешевых материалов.

Парк Судостроителей в Ярославле за год, прошедший с момента его благоустройства, превратился в экстрим-парк. Рейд общественников ярославского исполкома показал, что гулять там опасно для жизни.

- Прогуливаясь по дорожкам, поменьше смотрите в телефон. Иначе рискуете внезапно встретиться с березой: для нее проделали отверстие в плитке. Если ребенок хочет побегать по траве, поверьте, не стоит. Штыри, остатки строительного мусора создают угрозу травмы, - рассказывают в ОНФ.

Малогабаритные опоры освещения уже упали. Доски на лавочках ходят ходуном, некоторые уже отвалились. Светильников, которые по проекту должны были быть антивандальными, уже почти не осталось.

- На лавке находился светильник, его уже нет, но оголенные провода торчат, - говорит эксперт ОНФ Вениамин Сергеев.

По словам общественника, в парке все сделано из дешевых материалов. Поэтому не удивительно, что спустя год после ремонта, на который, кстати, ушло около 20 миллионов рублей, парк начал разваливаться.

- Почему парк культуры и отдыха превратился в экстрим-парк? И что ждет его дальше? Спросим у мэрии, - сказали в ОНФ.