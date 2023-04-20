Во время празднования Рамадана перекроют центральные улицы Ярославля

В Ярославле на время празднования Рамадана перекроют улицы. Фото: Мэрия Ярославля

21 апреля с 4 утра до полудня центральные улицы Ярославля закроют для проезда транспорта. Ограничения будут действовать:

- на участке улицы Победы от проспекта Октября до улицы Советской,

- на внутриквартальном проезде в районе дома №20 по улице Победы.

Также на этих же улицах с 19:00 20 апреля до 12:00 21 апреля вводится запрет на остановку и стоянку машин.

Как пояснили в мэрии Ярославля, данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности при проведении мусульманского праздника Рамадан.