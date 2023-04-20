В Ярославле при пожаре погиб 37-летний мужчина

В Ярославле при пожаре погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вечером 19 апреля поступило сообщение о возгорании на улице 3-я Вокзальная в Красноперекопском районе Ярославля. Чтобы потушить дом, пожарным понадобилось два часа и четыре спецмашины. На месте работали 13 сотрудников пожарной части.

К сожалению, хозяина сгоревшего дома спасти не удалось – 37-летний мужчина погиб.

- Следователи устанавливают обстоятельства его смерти. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении. Назначено проведение экспертиз, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.