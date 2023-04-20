В Ярославской области 20 апреля подтвердилось 95 новых заражений COVID-19

В Ярославской области выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 20 апреля, выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 112 пациентов, летальных исходов сегодня не зафиксировано.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончался 2 901 пациент, летальность составляет 1,46%. Коронавирусом заболели 198 080 ярославцев, вылечились – 194 164 человека.

В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавируса "Арктур". Насколько он заразен и опасен, можно узнать здесь.