Ярославский областной суд отказался заменять слова «мэр» и «мэрия» на русские аналоги

Суд отклонил иск политика Александра Симона о замене слов "мэр", "мэрия" и "муниципалитет". Фото: Полина Вачнадзе

Суд отклонил иск политика Александра Симона, в котором он просил признать закон Ярославской области противоречащим федеральному закону о государственном языке и заменить слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» на русские аналоги.

Иски Александр Симон подал к муниципалитету и мэрии Ярославля, а также к Ярославской областной думе.

- Решением Ярославского областного суда от 20 апреля 2023 года отказано в удовлетворении административных исковых требований Александра Симона о признании противоречащим Федеральному закону Закона Ярославской области в части употребления слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а именно слов «мэр», «мэрия» и муниципалитет», - сообщили в пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило. У Александра Симона есть время его обжаловать.