Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 11:10

Ярославский областной суд отказался заменять слова «мэр» и «мэрия» на русские аналоги

Иск Александра Симона отклонен
Полина Вачнадзе
Суд отклонил иск политика Александра Симона о замене слов "мэр", "мэрия" и "муниципалитет".

Суд отклонил иск политика Александра Симона о замене слов "мэр", "мэрия" и "муниципалитет".

Фото: Полина Вачнадзе

Суд отклонил иск политика Александра Симона, в котором он просил признать закон Ярославской области противоречащим федеральному закону о государственном языке и заменить слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» на русские аналоги.

Иски Александр Симон подал к муниципалитету и мэрии Ярославля, а также к Ярославской областной думе.

- Решением Ярославского областного суда от 20 апреля 2023 года отказано в удовлетворении административных исковых требований Александра Симона о признании противоречащим Федеральному закону Закона Ярославской области в части употребления слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а именно слов «мэр», «мэрия» и муниципалитет», - сообщили в пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило. У Александра Симона есть время его обжаловать.