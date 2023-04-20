В Рыбинске на улице Крестовой столкнулись такси и мотоцикл

В Рыбинске столкнулись такси и мотоцикл. ФОТО: группа "Рыбинск | ДТП | ЧП" ВКонтакте

Вечером 19 апреля на перекрестке улиц Крестовой и Кирова в Рыбинске произошло ДТП. Столкнулись мотоцикл «Сузуки» и такси «Рено».

С места аварии 36-летнего водителя мотоцикла забрала скорая помощь. Мужчин потребовалась госпитализация. 47-летний таксист серьезных травм не получил.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.