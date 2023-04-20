Ярославское предприятие делает саперные «кошки» для бойцов СВО

Очередную партию "кошек" на передовую доставят активисты Народного фронта. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Ярославское предприятие по производству металлоконструкций изготавливает «кошки» для военнослужащих. Зимой работники завода собирали для бойцов мобильные печи, сейчас перепрофилировались.

- Есть связь с ребятами с фронта, они попросили нас изготовить саперные «кошки», так называемые «травянки». Они помогают продвигаться вперед, снимать растяжки. Также делаем более серьезные саперные «кошки». Они предназначены для разминирования, помогают вытаскивать раненых солдат с поля боя. «Кошка» разборная, компактная, не гремит, хорошо летит, - рассказывает руководитель компании Валерий Морозов.

Очередную партию изделий на передовую доставят активисты Народного фронта.

Все ярославцы могут присоединиться к сбору дополнительного обмундирования и оборудования для бойцов СВО. Помощь принимают по адресу: Ярославль, улица Свободы, 87, офис 105. Телефон 8(4852)21-86-65.