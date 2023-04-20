Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда транспорта на семь ночей

В Рыбинске Волжский мост по ночам будут перекрывать для проезда транспорта. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 20 апреля Волжский мост по ночам будут перекрывать для проезда транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности ремонтных работ. Сейчас на путепроводе идет демонтаж пролетного строения над акваторией Волги, тяжелую технику разместят на проезжей части.

- Движение транспорта будет полностью закрыто с 20 по 26 апреля с 00:00 до 05:00. С 5 утра движение будет восстановлено, - сообщили в администрации Рыбинска.

Также там уточнили, что тротуар для пешеходов перекрывать не планируют.