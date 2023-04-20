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НовостиОбщество20 апреля 2023 8:38

Антимонопольщики оштрафовали ПАО «Россети Центр» на 7,5 миллионов рублей

На компанию поступали жалобы на нарушения правил подключения
Полина Вачнадзе
ПАО «Россети Центр» привлекли к административной ответственности.

ПАО «Россети Центр» привлекли к административной ответственности.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ПАО «Россети Центр» привлекли к административной ответственности, сообщили в региональном Управлении УФАС. По данным ведомства, компания не направляла заявителям договоры на присоединение к электросетям и неправомерно аннулировала заявки ярославцев. Кроме того, нарушались сроки присоединения.

- В первом квартале 2023 года в управление поступило 69 обращений от граждан по вопросам нарушения ПАО «Россети Центр» Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, - уточнили в УФАС. – По результатам рассмотрения обращений компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 7,5 миллионов рублей.

Общество оплатило штрафы за прошлый период 2022 года и первый квартал 2023 года в размере 7 520 000 рублей.