21 апреля в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи. Фото: Правительство Ярославской области

21 апреля в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи. Специалисты будут работать в общественных приемных губернатора региона с 9 утра до 17:00.

Посетителей примут по адресам:

– Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а, каб. 6;

– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а;

– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 6;

– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101;

– Ростов, пл. Советская, 15;

– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;

– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;

– поселок Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– Первомайский район, поселок Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;

– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218.