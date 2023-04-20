Гендиректором «Яргорэлектротранса» и ПАТП-1 Ярославля станет Денис Пырлог

Генеральным директором АО «Яргосэлектротранс» и АО «ПАТП-1» станет Денис Пырлог. ФОТО: страница Дениса Пырлога ВКонтакте

Генеральным директором АО «Яргорэлектротранс» и АО «ПАТП-1» станет Денис Пырлог, который сейчас является гендиректором АО «Ярославское АТП». Об этом сообщает издание «Ъ-Ярославль» со ссылкой на свой источник.

Ранее Денис Пырлог возглавлял АО «Автономное предприятие» в Кирове, этот пост он покинул в марте 2022 года. По данным портала «Вятка-на-Сети», главной причиной его ухода стало «отсутствие взаимопонимания с администрацией Кирова».

В ярославском АТП Денис Пырлог работает с июня 2022 года.