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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:08

Гендиректором «Яргорэлектротранса» и ПАТП-1 Ярославля станет Денис Пырлог

Денис Пырлог сейчас является генеральным директором АО «Ярославское АТП»
Полина Вачнадзе
Генеральным директором АО «Яргосэлектротранс» и АО «ПАТП-1» станет Денис Пырлог. ФОТО: страница Дениса Пырлога ВКонтакте

Генеральным директором АО «Яргосэлектротранс» и АО «ПАТП-1» станет Денис Пырлог. ФОТО: страница Дениса Пырлога ВКонтакте

Генеральным директором АО «Яргорэлектротранс» и АО «ПАТП-1» станет Денис Пырлог, который сейчас является гендиректором АО «Ярославское АТП». Об этом сообщает издание «Ъ-Ярославль» со ссылкой на свой источник.

Ранее Денис Пырлог возглавлял АО «Автономное предприятие» в Кирове, этот пост он покинул в марте 2022 года. По данным портала «Вятка-на-Сети», главной причиной его ухода стало «отсутствие взаимопонимания с администрацией Кирова».

В ярославском АТП Денис Пырлог работает с июня 2022 года.