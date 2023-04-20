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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:42

В Рыбинске начали благоустраивать Волжский парк

Работы вышли на второй этап
Полина Вачнадзе
В Рыбинске начался второй этап благоустройства Волжского парка.

В Рыбинске начался второй этап благоустройства Волжского парка.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался второй этап благоустройства Волжского парка. Сейчас на участке от улицы Луначарского до Аллеи Славы работают четыре бригады. Они должны завершить ремонт к 31 августа.

Благоустройство начали с формирования дорожек для скандинавской ходьбы и укладки кабеля для линий освещения.

- Стоимость контракта 79,7 миллионов рублей. По проекту предусмотрен ремонт пешеходных дорожек, формирование тропы здоровья, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм и стационарный туалет, - рассказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Сергей Цепилов.

Пешеходные дорожки выложат плиткой по специальному эскизу – они будут из цветного тротуарного кирпича. При благоустройстве дорожек впервые будет применена технология гранитного отсева, связанного полимерно-вяжущим материалом. Поэтому они не будут рассыпаться.

В администрации уточнили, что на время ремонта парка детский городок «маленький Рыбинск» закрывать не будут.