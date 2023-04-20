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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:14

Председатель Госдумы раскритиковал Ярославль за отсутствие очистных сооружений на Волге

85% загрязнений – стоки жилищно-коммунального хозяйства
Полина Вачнадзе
Белая пена появилась на Волге 19 апреля.

Белая пена появилась на Волге 19 апреля.

Фото: Полина Вачнадзе

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал профильные ведомства за отсутствие очистных сооружений на Волге. Досталось и Ярославской области.

В ГД вопросами оздоровления реки занимается Валентина Терешкова.

- Валентина Владимировна уже устала ходить по кабинетам, убеждая всех в необходимости заняться оздоровлением Волги, - сказал Вячеслав Володин. – Вдумайтесь, когда мы говорим о загрязнении Волги, 85% - это стоки жилищно-коммунального хозяйства, где нет очистных.

Кроме Ярославля, очистных сооружений нет в Саратове, Астрахани и во многих других городах. Председатель Госдумы предложил взять на контроль вопрос оздоровления одной из самых крупных рек страны и привлечь к этой работе руководителей профильных комитетом и депутатов, проживающих рядом с Волгой.

85% загрязнения - это стоки жилищно-коммунального хозяйства, где нет очистных.

85% загрязнения - это стоки жилищно-коммунального хозяйства, где нет очистных.

Фото: Полина Вачнадзе