Председатель Госдумы раскритиковал Ярославль за отсутствие очистных сооружений на Волге

Белая пена появилась на Волге 19 апреля. Фото: Полина Вачнадзе

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал профильные ведомства за отсутствие очистных сооружений на Волге. Досталось и Ярославской области.

В ГД вопросами оздоровления реки занимается Валентина Терешкова.

- Валентина Владимировна уже устала ходить по кабинетам, убеждая всех в необходимости заняться оздоровлением Волги, - сказал Вячеслав Володин. – Вдумайтесь, когда мы говорим о загрязнении Волги, 85% - это стоки жилищно-коммунального хозяйства, где нет очистных.

Кроме Ярославля, очистных сооружений нет в Саратове, Астрахани и во многих других городах. Председатель Госдумы предложил взять на контроль вопрос оздоровления одной из самых крупных рек страны и привлечь к этой работе руководителей профильных комитетом и депутатов, проживающих рядом с Волгой.