Жильцы дома на улице Победы в Ярославле попросят разобраться с реконструкцией крыши Генерального прокурора

Ярославцы просят разобраться с крышей дома на улице Победы. ФОТО Наталья Бородина

В Ярославле продолжается разбирательство с крышей дома на улице Победы, 15. Все началось с того, что компания, владеющая клиникой в этом доме, решила реконструировать крышу, которая находилась в плачевном состоянии. Строители успели демонтировать прогнившие конструкции, но дальше работы остановились — запрет наложила прокуратура. В итоге департамент строительства по требованию правоохранителей забрал ранее выданное разрешение на реконструкцию.

Начались судебные разбирательства. Прокуратура вместе с небольшой группой жильцов требуют вернуть крыше первоначальный вид, но с одной оговоркой — обеспечить безопасную эксплуатацию здания. По их мнению, реконструкция только навредит дому, который был построен в середине прошлого века.

Вторая — более многочисленная — группа жильцов борется за продолжение работ. Они руководствуются простой логикой: скоро начнутся дожди, которые обернуться подтоплениями. Старое здание в таком случае пострадает еще больше.

Конфликт интересов, судя по всему, придется решать лично прокурору Ярославской области Александру Лоренцу. И согласные, и несогласные с продолжением работ готовят свои жалобы. На 26 апреля назначено первое судебное заседание. В этот же день пройдет собрание жильцов дома, на котором они постараются решить судьбу крыши.

— Большинство собственников за то, чтобы делать крышу. Против всего три квартиры. Непонятно, почему Кировская прокуратура им потакает. С ними при проверке говорили часами, а к нам вообще не подходили. Они требуют вернуть крышу в первоначальное положение, не понимая, что это противоречит всем действующим СНИПам и ГОСТам. Это ведь нужно все ломать, что там есть, — говорит житель дома Леонид Павлушов. — Будем голосовать, чтобы закрыть крышу в том виде, в каком она сейчас. Чтобы хоть как-то спастись от дождей. Это временная мера, лето мы еще протянем, а дальше все. На крыше — коммуникации, отопление, вентиляция. Суды вполне могут идти годами, а крышу надо закрывать прямо сейчас. Иначе начнется сезон дождей и нас всех затопит.

Леонид Павлушов добавляет, что жители, выступающие за реконструкцию, будут обжаловать решение о приостановке работ.

— Копию жалобы в ярославскую прокуратуру направим Генеральному прокурору. Может, он наведет порядок, — считает Леонид Валерьевич.