В Рыбинске автобусы №№ 15, 17 и 29 переходят на летнее расписание Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинске с 22 апреля автобусы №№ 15, 17 и 29 переходят на летнее расписание.

Рассказываем откуда и во сколько транспорт будет отправляться.

Автобус №15 «Железнодорожный вокзал–Южное кладбище–Соборная площадь»:

- время отправления от железнодорожного вокзала: 7:30, 8:40, 9:50, 11:00, 12:10, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50;

- время отправления от Соборной площади: 8:03, 9:13, 10:23, 11:33, 12:43, 15:53, 17:03, 18:13, 19:23.

Автобус №17 «Железнодорожный вокзал – ж.д. переезд»:

- время отправления от железнодорожного вокзала: 7:40, 8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10;

- время отправления от железнодорожного переезда: 8:08, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 15:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38.

Автобус №29 «Железнодорожный вокзал - сады "Дружба"»:

- время отправления от железнодорожного вокзала: 8:05, 9:30, 10:45, 12:00, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30;

- время отправления от садов "Дружба": 8:40, 10:05, 11:20, 12:35, 16:20, 17:35, 18:50, 20:05.