В Ярославле ищут очевидцев смертельного ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 16 апреля на улице Спартаковской около дома №13 произошло ДТП. Примерно в 20:35 неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил 55-летнего мужчину. По всей видимости, скорость машины была высокой, так как местный житель получил смертельную травму. Водитель сразу же скрылся с места происшествия.

- Если вы стали очевидцем, располагаете записью видеорегистратора данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств, просим сообщить по телефонам 8(4852)32-82-75 или 8(4852)30-10-10, - отметили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неострожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».