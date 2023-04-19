В Ярославле автобусы вышли на новый маршрут №40С. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле сегодня, 19 апреля, на дороги выехали автобусы по новому маршруту №40С. Рассказываем, как транспорт будет ездить в прямом и обратном направлении.

Остановки в прямом направлении:

«Резинотехника» - Магазин «Орбита» - Сортировочная - Улица Спартаковская - Улица Панфилова – Толгоболь - Улица Железнодорожная села Толгоболь - Красный Кустарь - Бутрево - Лесные Поляны - Филиал автобазы - Садоводческое хозяйство - Яковлевское - Гараж - Проезд Доброхотова - Кинотеатр «Аврора» - Улица Саукова - Улица Папанина - Школа № 48 - Улица Сахарова - Хутор - Сабанеевская - ЯЗДА - Машприбор.

Остановки в обратном направлении:

Машприбор - ЯЗДА - Сабанеевская - Хутор - Улица Сахарова - Улица Папанина - Улица Саукова - Кинотеатр «Аврора» - Проезд Доброхотова - Гараж - Яковлевское - Садоводческое хозяйство - Филиал автобазы - Лесные Поляны - Бутрево - Красный Кустарь - Улица Железнодорожная села Толгоболь - Толгоболь - Улица Панфилова - Улица Спартаковская - Сортировочная - Магазин «Орбита» - «Резинотехника».