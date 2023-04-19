Законность поездок мэра Ярославля на служебном транспорте проверит прокуратура

Проверять информацию, предоставленную аудиторами, будет прокуратура Фото: Полина Вачнадзе

Контрольно-счетная палата выявила нарушения при использовании мэром Ярославля и его заместителями служебного транспорта в 2021 и 2022 годах. Проверка показала, что градоначальник выезжал за пределы города без оформления командировочных документов. Месячный лимит был превышен 33 раза, расходы на топливо составили 326,3 тысячи рублей.

Теперь проверять информацию, предоставленную аудиторами, будет прокуратура. Известно, что были выезды в Москву и Московскую область.

В 2018 году мэром Ярославля был избран Владимир Волков. В мае 2022 года градоначальник сообщил о своем уходе с поста. Исполняющим обязанности был назначен Илья Мотовилов.