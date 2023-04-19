В рамках фестиваля «Розовфест» один из спектаклей покажут в квартире на Волжской набережной Ярославля

В Ярославле открылся всероссийский театральный фестиваль «Розовфест». Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылся всероссийский театральный фестиваль «Розовфест». В этом году фестиваль впервые пройдет не в ТЮЗе, а в КЗЦ «Миллениум».

- В афише – 13 постановок по пьесам современных драматургов, будут и экспериментальные, - написал в своем Telegram-канале глава региона Михаил Евраев.

Театральные эксперименты станут новшеством этого года. Например, моноспектакль «Лес.Актриса» пройдет в фойе КЗЦ, а постановка «Леха» санкт-петербургского театра «Суббота» - в квартире на Волжской набережной.

Свои спектакли в Ярославле покажут театры из Москвы, Рязани, Дзержинска, Кирова, Карелии, Нижнего Новгорода и других городов страны.