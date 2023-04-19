В Ярославской области простятся с рядовым Сергеем Прокофьевым, погибшим во время СВО

20 апреля в тутаеве простятся с рядовым Сергеем Прокофьевым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области завтра, 20 апреля, проводят в последний путь рядового Сергея Прокофьева. 30-летний мужчина ушел на СВО в рамках частичной мобилизации, служил водителем автомобильного отделения.

Отпевание погибшего пройдет в Воскресенском соборе Тутаева. Начало – в 11:00. Гражданская панихида состоится в 13:00 на кладбище села Борисоглеб Тутаевского района.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сказали в правительстве Ярославской области.