В Рыбинске от клещей обработали кладбища

В Рыбинске началась обработка территорий от клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинске началась обработка территорий от клещей. Травить кровососов начали с кладбищ.

- Чтобы люди могли спокойно навещать захоронения своих родственников. Провели акарицидную обработку кладбища в Глушицах, Западного и Южного. До конца недели обработаем Болтинское, Васильевское и Кипячевское,- сказал глава города Дмитрий Рудаков.

После обработки препаратом проводится энтомологическое обследование территории. Если клещей находят, процедуру обработки повторяют.

С сегодняшнего дня, 19 апреля, избавляться от клещей начнут в городской черте. Первый этап обработки продлится до 26 апреля, второй пройдет с 20 по 26 мая.

- Единовременно предстоит обработать около 400 тысяч квадратных метров. Это городские парки и зеленые территории, например, вдоль Черемухи. Всего по Рыбинску 23 объекта, - рассказал заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства». Игорь Клунок.

На обработанных территориях будут установлены предупреждающие аншлаги. В течение трех дней посещение этих участков не рекомендовано для людей и животных.