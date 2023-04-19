В Ярославле задержали лже-полицейского с синими волосами

Такой "полицейский" привлек внимание прохожих. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле благодаря внимательности двух мужчин были задержаны студенты-мошенники. Жертвой молодых людей стал 12-летний мальчик.

Странную компанию – подростка, юношу и человека с ярко-синими волосами, но при этом одетого в форму сотрудника полиции – на улице заметили прохожие. Заподозрив неладное, они позвонили по номеру 02 и, как оказалось, не зря. Прибывшие на место полицейские изъяли у молодых людей нож и кастет, после чего отвезли ребят в отдел.

- Оба доставленные – студенты. Выяснилось, что гражданин в форменном обмундировании не имеет никакого отношения к органам внутренних дел, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Оказалось, что студенты разместили в Интернете объявление о продаже электронной сигареты, и на него откликнулся 12-летний мальчик. Перед ним приятели-злоумышленники разыграли сценку. Сначала к ребенку подошел "продавец" и за 150 рублей продал ему сигарету, потом вмешался «полицейский».

- Я подошел в форме, сказал, что ему нельзя покупать электронные сигареты, так как он несовершеннолетний. Сказал, что если не изыму деньги и сигарету, то у него будут неприятности. Мальчик предложил 150 рублей, мы ушли, - рассказывает синеволосый задержанный, который и привлек внимание прохожих.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Кроме того, студентов оштрафовали на публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики. Один из парней был администратором канала в мессенджере, где размещал фото с изображением свастики. Второй молодой человек являлся активным подписчиком данного канала.