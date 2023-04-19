На ремонт дорог Ярославской области в 2023 году направят 1,3 миллиарда рублей

На ремонт дорог в 2023 году планируют потратить 1,3 миллиарда рублей. Фото: Правительство Ярославской области

Дополнительные доходы, которые казна Ярославской области получила от налогов и акцизов, будут направлены на решение самых актуальных проблем. В первую очередь, речь идет о дорогах. На их ремонт в 2023 году планируют потратить 1,3 миллиарда рублей.

- Из них 700 миллионов достанется Ярославлю, Рыбинску и Угличу, где самая серьезная потребность в ремонте. Также будут добавлены средства Переславлю, Данилову, Ростову, Пречистому и Некрасовскому району. Дополнительно 384 миллионов рублей будет направлено на ремонт нескольких участков региональных трасс, - сообщает в правительстве области.

На покупку комплексов понтонных причалов для Углича, Мышкина, Тутаева, Брейтова, Пошехонья и поселка Красный Профинтерн заложены 165,5 миллиона рублей.