Отмена Бессмертного полка в Ярославле 9 мая 2023 года: очного шествия не будет

В 2023 году шествия Бессмертного полка в Ярославле не будет. Фото: Правительство Ярославской области

В этом году организаторы акции «Бессмертный полк» в целях безопасности решили отказаться от ее проведения в очном формате. По словам сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутата Госдумы Елены Цунаевой, делается это в целях безопасности. Взамен предлагается разместить портреты ветеранов нВ социальных сетях, на автомобилях и на сайте движения.

Города сами вправе принимать решение, проводить акцию в виде шествия или нет.

- В Ярославле акция «Бессмертный полк» проводиться не будет, - сообщили в мэрии города.

Сейчас решается вопрос, в каком формате она все же состоится.

В Рыбинске также приняли решение отказаться от шествия.