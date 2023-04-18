Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье18 апреля 2023 13:36

В Ярославской области 18 апреля заболели коронавирусом 97 человек

Новых смертей нет
Полина Вачнадзе
С начала пандемии в регионе заразились COVID-19 197 886 человек. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

С начала пандемии в регионе заразились COVID-19 197 886 человек. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 18 апреля, выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились 108 пациентов, смертей сегодня не зарегистрировано.

С начала пандемии в регионе заразились COVID-19 197 886 человек. Это составляет 0,03% от общего числа заболевших. На данный момент от коронавируса погиб 2 901 ярославец, летальность – 1,47%. Полностью вылечились от вируса 193 911 пациентов, восстановление – 97,99.