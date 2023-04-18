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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:56

Прокуратура Ярославской области выявила нарушения при перерасчете платы за ОДН

Перерасчет был обозначен в квитанциях единым платежом
Полина Вачнадзе
Прокуратура Ярославской области нашла нарушения при начислении собственникам квартир платы за коммунальные ресурсы.

Прокуратура Ярославской области нашла нарушения при начислении собственникам квартир платы за коммунальные ресурсы.

Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Ярославской области нашла нарушения при начислении собственникам квартир платы за коммунальные ресурсы, которые идут на содержание общедомового имущества. В начале апреля многие ярославцы крайне возмутились, увидев в квитанциях за март суммы, на 3-7 тысяч превышающие обычную квартплату. Оказалось, что эта проблема коснулась не только жителей областного центра.

Как пояснили в прокуратуре, необходимость такого перерасчета при оплате комуслуг по нормативу потребления предусмотрена частью 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ. В то же время Правилами содержания общего имущества определено, что величина произведенного перерасчета учитывается равными долями в составе платы за коммунальные услуги, потребляемыми при использовании и содержании общего имущества, в течение года, следующего за расчетным периодом.

- Однако управляющими компаниями в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове и районах области величина перерасчета отражена в квитанциях единым платежом. По данным фактам в целях снижения финансовой нагрузки на граждан прокурорами районов Ярославля, Рыбинским городским прокурором, Ростовским, Переславским межрайонными прокурорами и другими в адрес управляющих компаний внесены 35 представлений об устранении нарушений закона, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так как выставленные счета подлежат оплате в течение текущего года, начисление пеней за неуплату до конца 2023 года недопустимо.

- Кроме того, при наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учета на общем собрании собственников может быть принято решение о ежемесячной оплате за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании и использовании общедомового имущества, исходя из показаний данных приборов учета, а не по нормативу потребления. В таком случае перерасчет по итогам календарного года производиться не будет, - уточнили в прокуратуре.