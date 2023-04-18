Прокуратура Ярославской области выявила нарушения при перерасчете платы за ОДН

Прокуратура Ярославской области нашла нарушения при начислении собственникам квартир платы за коммунальные ресурсы. Фото: Полина Вачнадзе

Прокуратура Ярославской области нашла нарушения при начислении собственникам квартир платы за коммунальные ресурсы, которые идут на содержание общедомового имущества. В начале апреля многие ярославцы крайне возмутились, увидев в квитанциях за март суммы, на 3-7 тысяч превышающие обычную квартплату. Оказалось, что эта проблема коснулась не только жителей областного центра.

Как пояснили в прокуратуре, необходимость такого перерасчета при оплате комуслуг по нормативу потребления предусмотрена частью 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ. В то же время Правилами содержания общего имущества определено, что величина произведенного перерасчета учитывается равными долями в составе платы за коммунальные услуги, потребляемыми при использовании и содержании общего имущества, в течение года, следующего за расчетным периодом.

- Однако управляющими компаниями в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове и районах области величина перерасчета отражена в квитанциях единым платежом. По данным фактам в целях снижения финансовой нагрузки на граждан прокурорами районов Ярославля, Рыбинским городским прокурором, Ростовским, Переславским межрайонными прокурорами и другими в адрес управляющих компаний внесены 35 представлений об устранении нарушений закона, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так как выставленные счета подлежат оплате в течение текущего года, начисление пеней за неуплату до конца 2023 года недопустимо.

- Кроме того, при наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учета на общем собрании собственников может быть принято решение о ежемесячной оплате за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании и использовании общедомового имущества, исходя из показаний данных приборов учета, а не по нормативу потребления. В таком случае перерасчет по итогам календарного года производиться не будет, - уточнили в прокуратуре.