Ярославцы жалуются на грязь и жару в автобусах

Ярославцы продолжают жаловаться на работу городских автобусов. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославцы продолжают жаловаться на работу городских автобусов. Эту тему сегодня, 18 апреля, подняли на общегородском совещании в мэрии.

Больше 80 жалоб поступило на несоблюдение расписания движения транспорта. Чаще всего игнорируют график на маршрутах №№1, 13 и 41а. Некоторые пассажиры недовольны грязью и жарой в салонах автобусов. Несмотря на теплую погоду на улице, в автобусах №№18, 29 и 33 продолжают работать печки.

25 обращений касалось проблем с оплатой проезда в транспорте, 24 раза ярославцы обратились с просьбой изменить класс вместимости автобусов на маршрутах №11, 33 и 41а. Также пассажиры обратили внимание на невежливость и невнимательность некоторых водителей.