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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:04

Ярославцы жалуются на грязь и жару в автобусах

Но большая часть обращений касается несоблюдения расписания движения
Полина Вачнадзе
Ярославцы продолжают жаловаться на работу городских автобусов.

Ярославцы продолжают жаловаться на работу городских автобусов.

Фото: Полина Вачнадзе

Ярославцы продолжают жаловаться на работу городских автобусов. Эту тему сегодня, 18 апреля, подняли на общегородском совещании в мэрии.

Больше 80 жалоб поступило на несоблюдение расписания движения транспорта. Чаще всего игнорируют график на маршрутах №№1, 13 и 41а. Некоторые пассажиры недовольны грязью и жарой в салонах автобусов. Несмотря на теплую погоду на улице, в автобусах №№18, 29 и 33 продолжают работать печки.

25 обращений касалось проблем с оплатой проезда в транспорте, 24 раза ярославцы обратились с просьбой изменить класс вместимости автобусов на маршрутах №11, 33 и 41а. Также пассажиры обратили внимание на невежливость и невнимательность некоторых водителей.