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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 8:07

В Ярославской области браконьер может сесть на 5 лет за ловлю рыбы сетями

Мужчина причинил ущерб в 300 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Ущерб в размере 300 тысяч рублей причинил рыбак-браконьер водным ресурсам Ярославской области. ФОТО: Северное ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб в размере 300 тысяч рублей причинил рыбак-браконьер водным ресурсам Ярославской области. ФОТО: Северное ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб в размере 300 тысяч рублей причинил рыбак-браконьер водным ресурсам Ярославской области. 52-летнего мужчину задержали в акватории Горьковского водохранилища: с помощью сетей он выловил 348 экземпляров промысловой рыбы.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Установлено, что злоумышленник ранее привлекался в уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудник полиции напоминают любителям незаконной рыбалки, что за браконьерство можно получить до 5 лет лишения свободы.