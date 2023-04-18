В Ярославской области браконьер может сесть на 5 лет за ловлю рыбы сетями

Ущерб в размере 300 тысяч рублей причинил рыбак-браконьер водным ресурсам Ярославской области. ФОТО: Северное ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб в размере 300 тысяч рублей причинил рыбак-браконьер водным ресурсам Ярославской области. 52-летнего мужчину задержали в акватории Горьковского водохранилища: с помощью сетей он выловил 348 экземпляров промысловой рыбы.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Установлено, что злоумышленник ранее привлекался в уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудник полиции напоминают любителям незаконной рыбалки, что за браконьерство можно получить до 5 лет лишения свободы.