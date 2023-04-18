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НовостиДом. Семья18 апреля 2023 7:52

По Заволжскому району Ярославля разгуливал лось

Ярославцы сообщили о сохатом по номеру 112
Полина Вачнадзе
Лось бегал по проспекту Авиаторов в Ярославле. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Лось бегал по проспекту Авиаторов в Ярославле. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Утром 18 апреля по Заволжскому району Ярославля бегал лось. Горожане старались держаться от сохатого в стороне, но при этом снимали его прогулку на видео. Ролик выложили в соцсети.

Лось бежал по проспекту Авиаторов в сторону Яковлевского бора.

- Ошалелый бегал. Огромный! Вызовов было много в 112 на его прогулку. Отправили бы в лес, только не пристрелили, - переживали ярославцы за дикое животное, которое случайно оказалось в городе.

- В 7:40 живой был! Почти до леса добежал, - пишет Алексей П. в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Медведи, лиса, лоси, кабаны – все уже в городе были. Ждем волка, - комментирует видео Андрей Б.

На прошлой неделе ярославцы сняли на видео лису, которая залезла на крышу дома и грелась на солнце.