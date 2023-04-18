В Ярославской области увеличилось количество туристов

За три месяца столицу Золотого кольца России посетили 113 тысяч человек. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославская область стала привлекательнее для туристов. По данным департамента туризма региона, за три месяца столицу Золотого кольца России посетили 113 тысяч человек, что на 22% выше показателя прошлого года.

По числу ночующих гостей в лидерах Переславль, Рыбинский и Угличский районы.

– За I квартал этого года регион посетили 262 тысячи ночующих туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и количество посещений объектов показа: их зафиксировано более миллиона, что на 22% больше, чем в первом квартале 2022 года, – рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Самая лучшая динамика – у Брейтовского района. Данные за три месяца прошлого года превышены почти в четыре раза. Хороший прирост ночующих гостей и у Даниловского района.