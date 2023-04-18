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НовостиТуризм18 апреля 2023 7:31

В Ярославской области увеличилось количество туристов

За три месяца Ярославль посетили 113 тысяч туристов
Полина Вачнадзе
За три месяца столицу Золотого кольца России посетили 113 тысяч человек.

За три месяца столицу Золотого кольца России посетили 113 тысяч человек.

Фото: Полина Вачнадзе

Ярославская область стала привлекательнее для туристов. По данным департамента туризма региона, за три месяца столицу Золотого кольца России посетили 113 тысяч человек, что на 22% выше показателя прошлого года.

По числу ночующих гостей в лидерах Переславль, Рыбинский и Угличский районы.

– За I квартал этого года регион посетили 262 тысячи ночующих туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и количество посещений объектов показа: их зафиксировано более миллиона, что на 22% больше, чем в первом квартале 2022 года, – рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Самая лучшая динамика – у Брейтовского района. Данные за три месяца прошлого года превышены почти в четыре раза. Хороший прирост ночующих гостей и у Даниловского района.