В Ярославской области подорожал «борщевой набор»

В Ярославле выросла цена на молодой картофель, лук, морковь, свеклу и капусту. Фото: Полина Вачнадзе

«Ярославльстат» рассказал, как в марте изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары.

Традиционно в марте старый урожай овощей на прилавках магазинов стал замещаться новым, зарубежным. В связи с этим существенно выросла стоимость так называемого «борщевого набора»: молодого картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы. В этом году широкий ассортимент овощей обеспечивается поставками из стран СНГ – Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, а также южных регионов России.

- Отмечается незначительный рост цен на рыбу и яйца, снижение стоимости сахара, кондитерских изделий и крупы, - сообщили в «Ярославльстате».

Среди непродовольственных товаров рост цен зафиксирован на спортивную обувь и кроссовки.

Существенные изменения произошли в сфере платных услуг. Более чем на 20% подорожали путевки за рубеж, на 15% - экскурсии, на 17,5% - проезд в поездах дальнего следования, на 11% - билеты на самолеты.