Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославской области, призывавшего к диверсиям против Вооруженных сил России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Гаврилов-Яма. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Сотрудники Управления ФСБ по Ярославской области задержали жителя Гаврилов-Яма, который через соцсети призывал к совершению террористических актов.

- Установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживал вооруженные силы и политический курс Украины, размещал публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей, - сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Возбуждено уголовное дело.