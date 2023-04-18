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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:12

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославской области, призывавшего к диверсиям против Вооруженных сил России

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
Сотрудники ФСБ задержали жителя Гаврилов-Яма. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Сотрудники ФСБ задержали жителя Гаврилов-Яма. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Сотрудники Управления ФСБ по Ярославской области задержали жителя Гаврилов-Яма, который через соцсети призывал к совершению террористических актов.

- Установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживал вооруженные силы и политический курс Украины, размещал публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей, - сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Возбуждено уголовное дело.