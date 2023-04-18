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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 5:51

В Ярославле машина сбила мальчика на электросамокате

Под колеса иномарки попал 13-летний подросток
Полина Вачнадзе
За один день в ДТП пострадали двое ярославцев на электросамокатах. Скриншот с видео, Михаил Бабушкин, группа Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

За один день в ДТП пострадали двое ярославцев на электросамокатах. Скриншот с видео, Михаил Бабушкин, группа Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

Вечером 17 апреля на проспекте Толбухина в Ярославле под колеса «Мицубиши» попал 13-летний подросток. Мальчик ехал на электросамокате по пешеходному переходу.

- Ребенок госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Днем того же дня автобус №11 сбил девушку на электросамокате. ДТП произошло при повороте с Ленинградского проспекта на улицу Урицкого.

- Женщина переезжала проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет, - сообщают очевидцы в группе «Общественный транспорт Ярославля» ВКонтакте.

С места ДТП пострадавшую увезли на скорой помощи.