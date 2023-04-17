В Ростове установили тактильную модель Успенского собора. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ростовском кремле установили тактильную модель Успенского собора. Она выполнена в масштабе 1:100. Тактильная модель – это трехмерная копия той или иной архитектурной достопримечательности. Благодаря ней, слепые и слабовидящие люди могут лучше понять формы, структуру и размеры объектов, к которым они прикоснутся.

– Это уже третья тактильная модель в регионе. Уменьшенные копии палаты дворца и церкви царевича Димитрия установлены в Угличе. На очереди – церковь Ильи Пророка в Ярославле, звонница Ростовского кремля и Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Мы – регион с богатейшим культурным наследием. И мы хотим, чтобы оно было доступно для всех желающих, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.