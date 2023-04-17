Житель Гаврилов-Яма подозревается в публичных террористических призывах. ФОТО: пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Житель Гаврилов-Яма подозревается в публичных террористических призывах в интернете. Следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбужденное уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая вооруженные силы и политический курс Украины, размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие продолжается.