В Ярославле на этой неделе субботники пройдут на 20 площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на этой неделе в рамках «Генеральной уборки» субботники пройдут на 20 площадках. Весь необходимый инвентарь предоставляют районные администрации.

Куда и когда можно придти на субботник?

17 апреля:

- территория от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова (вдоль ж/д путей) улица Панина (нечетная);

- проспект Машиностроителей в районе домов 54-62;

- улица Жукова 36а, улица Добрынина 29б;

- Речной порт (вдоль теплотрассы).

18 апреля:

- территория в районе разворотного кольца трамвая №5 (29-Линия);

- улица Папанина (напротив домов №7-11);

- улица Свердлова (в районе домов №77-83);

- зеленая зона (в районе дома №6 по улице Павлова, включая территорию вокруг площадки для выгула собак, от улицы Институтская до дома №39 к2 по улице Павлова).

19 апреля:

- территория от Ленинградского проспекта до улицы Труфанова – улица Волгоградская (около трамвайных путей) (четная);

- улица Папанина напротив домов №11-13;

- улица Чкалова, в районе дома № 65 и зеленая зона в районе дома №18б по улице Добрынина;

- улица Костромская линия.

20 апреля:

- территория поселка Парижской Коммуны (между домами №4 и 6 по ул. 18 Марта и домом №2 к2 по переулку Коммунаров);

- улица Папанина напротив домов №15-19;

- проспект Ленина в районе домов №3-5;

- территория между домами по улице Гагарина № 8, 10 и улице Большие Полянки № 1, 3, 5 (студенческий городок).

21 апреля:

- территория вдоль домов № 43 и 51 по ул. Волгоградская (нечетная);

- улица Папанина (гаражи);

- улица Угличская/ улица Чкалова/ улица Автозаводская, переход в поселок Кармановский;

- улица Ньютона от улицы Гоголя до улицы Слепнева.