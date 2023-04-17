В Рыбинске наградили мотоциклистов, которые задержали водителя, насмерть сбившего двух детей. ФОТО: МУ МВД России "Рыбинское"

В Рыбинске наградили мотоциклистов, которые помогли задержать водителя, насмерть сбившего двух детей. Полковник полиции Олег Егоров вручил молодым людям благодарности и памятные подарки. Сразу после ДТП байкеры догнали злоумышленникам и перекрыли ему дорогу.

Напомним, что трагедия произошла вечером 9 апреля. Нетрезвый водитель иномарки сбил двух мальчиков, и скрылся с места происшествия. Один из них детей погиб сразу на месте происшествия, а другой скончался в больнице.