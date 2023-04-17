В Ярославле прошел благотворительный показ фильма, в котором Сергей Пускепалис сыграл свою последнюю роль

Полученные средства перечислят в детские дома. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославле 15 апреля, в день рождения Сергея Пускепалиса, прошел благотворительный показ фильма «Доктор», в котором актер сыграл свою последнюю роль. В кинокартине снимались дети из детских домов региона. Полученные средства перечислят именно в эти детдома.

- Показ «Доктора» в день рождения Сергея Пускепалиса - знаковое событие для ярославцев. Еще раз есть возможность «пообщаться» с любимым актером, но только с экрана, - сказал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Режиссер фильма Артем Темников перед показом ответил на вопросы зрителей, а Михаил Крупин вручил благодарности Артему и детям-актерам.