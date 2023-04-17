В Ярославской области с 15 апреля ввели ограничения на ловлю рыбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области ввели ограничения на ловлю рыбы. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Для рыболовов-любителей с 15 апреля по 1 июня на Рыбинском водохранилище запрещена ловить рыбу всеми орудиями, кроме одной поплавочной или донной удочек с берега. Допустимо не больше двух крючков вне мест нереста.

- Такие же ограничения по орудиям лова действуют с 15 апреля по 15 июня в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км от устьев вверх по течению, с 20 апреля по 29 мая в озеро Неро, 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня в озере Плещеево, также с распаления льда по 10 июня – в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения региона, - подчеркнули в ведомстве. - Также с 15 апреля по 15 июня запрещено осуществление промышленного рыболовства в водоемах Ярославской области.

В рамках операции «Нерест-2023» ситуацию будут контролировать представители природоохранной прокуратуры, МВД, Росгвардии, Росприроднадзора, а также региональные департаменты.