В Ярославском районе из-за пала травы загорелись четыре машины. ФОТО: Данила Грибов

В Ярославском районе вчера, 16 апреля, из-за пала травы в деревне Ивановский Перевоз загорелись четыре автомобиля. Сообщение поступило спасателям в 17:27, ликвидировать пожар удалось через два часа. К счастью, никто не пострадал.

- В результате пожара уничтожены два гектара травы, грузовая газель, бытовое помещение, повреждены три единицы техники - Форд Транзит, Нива Шевроле, УАЗ Патриот, имущество на общей площади 1500 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.