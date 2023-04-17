Ярославцы выбирают, какие городские пространства будут благоустроены Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 15 апреля стартовало онлайн-голосование. Жители города решают, какие городские пространства будут благоустроены в первую очередь.

На выбор предложено девять объектов - парк 30-летия Победы, бульвар на проспекте Дзержинского между улицами Труфанова и Громова, сад фабрики «Красный перевал», Тверицкий бор, сквер у ДК «Энергетик», территория в районе улицы Спартаковской, 7, включая площадки парка ДК «Гамма» и у памятника Алеше, Первомайский бульвар, сквер 950-летия города Ярославля и парк Судостроителей.

– Жители региона могут сами определить, какие объекты должны быть отремонтированы в первую очередь, – рассказал директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков. – Отбор территорий завершится 31 мая. Принять участие в голосовании могут все, кто старше 14 лет. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».